«Мое сердечко, прости меня»: жена убитого соседями новосибирца рассказала о трагедии

Новосибирца нашли только спустя два месяца после исчезновения. Фото: соцсети

В Первомайском районе Новосибирска застрелили 31-летнего мужчину и спрятали его тело в снегу у железной дороге в районе Бердского шоссе. Спустя два дня после исчезновения мужа его супруга обратилась в полицию. Мужчину обнаружили только спустя два месяца.

Обвинение в его убийстве предъявили 52-летнему новосибирцу и его 20-летнему сыну. Поздно вечером 27 ноября 2020 года мужчины пришли в дом к соседу и устроили разборки.

— Произошел несчастный случай, — прокомментировала случившееся КП-Новосибирск супруга убитого парня. Из-за чего произошел конфликт между мужем и соседями, женщина не пояснила и отказалась общаться.

У себя на странице в соцсети сибирячка посветила пост погибшему мужу. Женщина написала: «Мое сердечко, прости меня».

Сейчас в том, что произошло, разбирается следствие. В СК по Новосибирской области гибель мужчины пока не прокомментировали.

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