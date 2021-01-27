Новосибирец с 20-летним сыном застрелили соседа накануне его дня рождения и спрятали тело у железной дороги

Новосибирца убили двумя выстрелами из ружья. Фото: соцсети

В Первомайском районе Новосибирска конфликт между соседями закончился трагедией. Скандал разгорелся в доме 31-летнего мужчины. Поздним вечером 27 ноября в дом к нему пришел 52-летний знакомый с 20-летним сыном. Поссорившись, мужчина два раза выстрелил в хозяина дома. Пули попали в живот и голову мужчины. Он умер на месте. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Тело убитого они спрятали в снегу у железной дороги. Спустя два дня супруга погибшего обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа. Вскоре сосед во всем сознался и показал, где спрятал тело. Оружие он распилил, приклад сжег, а ствол выбросил, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Обвинение в умышленном убийстве предъявлены 52-летнему новосибирцу и его 20-летнему сыну.

— Произошел несчастный случай, — прокомментировала случившиеся КП-Новосибирск супруга убитого парня. Из-за чего произошел конфликт между мужем и соседями, женщина не пояснила и отказалась общаться.

Известно, что убитый мужчина не дожил до своего дня рождения пару дней.

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