Поиски восьмиклассницы, пропавшей под Новосибирском, завершены

Восьмиклассница впервые не пришла вечером домой. Фото: Андрей Копалов // соцсети

Полиция нашла восьмиклассницу из села Смоленское под Новосибирском, которая исчезла после уроков. Школьница пропала по пути домой вечером 25 января: родители забили тревогу и обратились в полицию. Они рассказали, что никогда раньше не было такого, чтобы школьница не возвращалась домой.

Девочку стали искать по всему селу, но безрезультатно. К счастью, на следующий день она сама вернулась домой. И рассказала, где она была:

— Это наша ученица, она была в гостях у подруги. Телефона при себе у нее не было. Ученица очень хорошая, с ней все прекрасно. На учете в ПДН не состоит, семья благополучная. Мы работаем с родителями и ребенком,- сообщила КП-Новосибирск соцпедагог Смоленской средней школы.

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