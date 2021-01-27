Ворам не хватило времени

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 2.24 в дежурную часть ГВАРДИИ с объекта охраны поступил сигнал тревоги, и оперативный дежурный направил к месту происшествия 73-й экипаж ГБР. Ворам оказалось недостаточно для совершения преступления 4 минут, за которые «гвардейцы» подъехали к киоску, но они оставили следы на снегу рядом с объектом и успели немного отогнуть рольставни, отчего и произошло срабатывание охранной сигнализации.

К сожалению, задержать злоумышленников по горячим следам не удалось, повторных попыток проникновения в киоск больше не фиксировалось.