Сибирячка лишилась денег из-за взлома приложения такси: рассказываем, в чем суть мошенничества и как советуют действовать юристы

Неизвестные снимали деньги с карты с помощью популярного приложения для вызова такси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячка пожаловалась на взлом популярного приложения для вызова такси — с ее карты жулики списали около тысячи рублей. Об этом девушка в среду, 27 января, рассказалав группе «Revizor.nsk».

— В моем приложении была привязана банковская карта, злоумышленники сделали 3 заказа через мое приложение в Москве и деньги списались карты. Из-за разницы во времени мы обнаружили это только тогда, когда был в процессе третий заказ из города Красноярска. Четвертый заказ был в Новосибирске и мы успели сделать скрины экрана, — объяснили сибирячка.

Мошенники также заблокировали многие функции приложения ,и хозяйке оставалось наблюдать, как неизвестные катаются на такси в Красноярске, одновременно пытаясь поймать машину в Москве. Сибирячка отвязала банковскую карту, и заказы были автоматически отменены. Женщина подозревает, что мошенники использовали телефонный номер мужа.

— Я пользовалась «Семейным аккаунтом», привязала номер мужа для удобства. Написала в чат поддержки сервиса такси, там рекомендовали обратиться со стороны мужа. Муж написал, ждем ответа, — рассказала сибирячка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это мошенничество»

Новосибирские юристы советуют обязательно обратиться в полицию.

— В данном случае нет нарушения закона о защите прав потребителей, приложение просто выступает посредником. Однако вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению со стороны организации на основании статьи 1064 ГК РФ. В данном случае это мошенничество неустановленной группы лиц с использованием электронных средств платежа. Если снимут больше 5 тысяч — мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Компания должна передать информацию в правоохранительные органы, — прокомментировала новосибирский юрист Марина Пьянкова.

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