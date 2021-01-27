Перекрытие дороги на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске с 27 января 2021 года: когда завершат работы

Ремонтные работы закончат 15 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перекрытие дороги на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске с 27 января 2021 года продлится 3,5 недели. Ремонтные работы закончатся уже 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— С 27 января по 15 февраля на 7 метров сужается проезжая часть ул. Семьи Шамшиных в районе дома № 40 корпус 5, — говорится в релизе.

Перекрытие дороги связано с ремонтными работами на теплотрассе. В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательнее и выбирать варианты объезда.

Напомним, что сегодня, 27 января в городе дорожная техника очистит от снега 13 улиц. За прошедшие сутки машины вывезли 6204,5 кубометров снега.

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