«Бросил ее в снег и побежал»: новосибирские росгвардейцы задержали мужчину с подозрительной сумкой

Росгвардейцы задержали мужчину с большой сумкой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 27 января, у Центрального парка на улице Каменской в Новосибирске росгврадейцы задержали мужчину с подозрительной сумкой. Сибиряк попытался от нее избавиться, но сотрудники успели его задержать.

— При виде служебного автомобиля «Росгвардии», мужчина бросил сумку в снег и попытался скрыться, но был задержан. Внутри лежали фрагменты от чугунного ограждения Центрального парка, — рассказали в пресс-службе «Росгвардии».

Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас вопрос о привлечении его к ответственности.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцы украли забор из Центрального парка и нелепо попались полицейским. У них сломалась машина, куда на пассажирское сидения они погрузили ограждение. Полицейские подъехали, чтобы помочь наладить автомобиль, а вместо этого поймали преступников.

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