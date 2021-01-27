Уборка снега в Новосибирске 27 января 2021 года: какие улицы почистят

На улицы города вышло почти 400 единиц техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уборка снега в Новосибирске 27 января 2021 года идет полным ходом. За прошедшие сутки на улицы города вышли почти 400 единиц техники.

— 26 января дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 6204,5 кубометров снега, — сообщает пресс-служба мэрии.

Публикуем список дорог, которые расчистят сегодня в течении дня:

— в Центральном округе: на Красном проспекте, ул. Нарымской, на островках безопасности ул. Жуковского;

— в Октябрьском районе: на Октябрьской магистрали;

— в Ленинском районе: на ул. Троллейной;

— в Дзержинском районе: на проспекте Дзержинского;

— в Советском районе: на ул. Ивлева, проспекте Коптюга;

— в Первомайском районе:на ул. Героев Революции, ул. Эйхе;

— в Кировском районе: на ул. Мира, Бугринском мосту;

— в Калининском районе: на ул. Земнухова.

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