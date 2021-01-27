В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: самому старшему был 91 год

От коронавируса умерли за сутки еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 27 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 63 года, 66 лет, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 72 года, 82 года, 83 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 191 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находится 100 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 14 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 138 человек, выздоровели 208 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31709 человек, в том числе у 1782 детей, выздоровели 28896 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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