Это же панда: в Новосибирске собака родила у супермаркета необычного щенка

Щенка, похожего на панду, родила собака у магазина. Фото: Светлана Зотова

В Первомайском районе Новосибирска у магазина на улице Гастрономической собака родила необычного щенка. Малыш был как две капли воды похож на маленькую панду. Удивительное сходство заметил подписчик группы «Подслушано Первомайка». Там продавец опубликовала объявление о своей находке.

- Это же панда! - написал удивленный мужчина.

Продавец рассказала, что малышам срочно нужен дом.

— Отдам щенков в добрые руки, на время морозов временно приютили в магазине, долго держать нет возможности, со дня на день могут снова оказаться на улице. Осталось 6 щенков: 5 девочек и 1 мальчик, — сообщила в соцсети работница супермаркета.

КП-Новосибирск сибирячка рассказала, что недавно к магазину прибилась собака, а спустя некоторое время у магазина женщина обнаружила маленькую стаю. У сибирячки есть взрослая собака, поэтому забрать малышей тем более в таком количестве она не может.

Если вам приглянулись щенки, в том числе и«панда», их можно забрать по адресу: улица Гастрономическая, 41, с 9.00 до 20.00.

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