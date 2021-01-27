«Машины просто улетели»: из-за снегопада на трассе под Новосибирском случилось массовое ДТП

Несколько машин слетели с дороги на трассе Р-255. Фото: стоп-кадр.

В среду, 27 января, на заснеженной трассе Р-255 в Мошковском районе произошло массовое ДТП. Там столкнулись как минимум шесть автомобилей. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы, проезжавшие по трассе. Последствия ДТП они сняли на видео.

На кадры попали три легковушки и три грузовика. Некоторые из них съехали в кювет, увязнув в снегу, другие после столкновения разбросало по проезжей части.

— Машины просто улетели с дороги, жесть, — комментирует очевидец.

На месте работают экипажи ГИБДД и «скорая помощь». В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, 27 января погода в Новосибирской области резко поменялась: температура повысилась с -30 до -5 градусов. Но вместе с потеплением пришли сильные снегопады и метели.

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