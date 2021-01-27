Самолет «Мирный-Новосибирск» задерживается на 9 часов: рассказываем, что произошло

Рейс из Мирного в Новосибирск задерживают на 9 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 27 января, самолет рейса S7 5242 «Мирный -Новосибирск» задержится на 9 часов. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», борт должен был приземлиться в Новосибирске в 11:50 местного времени, но перенесли его на 20:40.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, почему задержался самолет.

— Самолет рейса S7 5241 из-за тумана в аэропорту Мирного сел на запасном аэродроме Нерюнгри. Поэтому обратный рейс 5242 задерживается, — сообщила КП-Новосибирск помощник новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.

Напомним, 26 января из-за тумана самолет из Новосибирска в Сургут не мог вылететь больше 10 часов.

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