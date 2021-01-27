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Общество

Недосчитались 2 миллионов: бухгалтера новосибирского центра наружной рекламы поймали на воровстве

Эти деньги клиенты отдавали за размещение баннеров
Надежда РЫЖКИНА
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Главный бухгалтер присвоила более 1,8 млн рублей.

Главный бухгалтер присвоила более 1,8 млн рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера «Городского центра наружной рекламы». Установлено, что женщина незаконно присвоила себе больше 1,8 миллиона рублей.

— Главный бухгалтер муниципального учреждения без подтверждающих документов с 2018 по 2020 года перечислила более 1,8 миллионарублей на свой счет в кредитной организации. Ранее эти деньги как задатки внесли участники торгов, чтобы заключить договоры по эксплуатации рекламных баннеров, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по статье «Присвоение». Прокуратура проконтролирует результаты расследования дела.

Напомним, в сентябре 2020 года силовики задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Его подозревают в даче взятки в 200 тысячи рублей. В октябре 2020 задержали предполагаемую посредницу Лобыни Галину Магизову — главного специалиста того же комитета.

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