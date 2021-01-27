Новосибирские полицейские спасли мужчину, у которого на трассе в 40-градусный мороз сломалась машина

Полицейские отбуксировали сломанную машину на СТО. Фото: пресс-служба ГУ МВД НСО

Инспекторы ДПС из Черепановского района спасли мужчину, у которого на трассе замерз микроавтобус в 40-градусный мороз. Он ехал по Чуйскому тракту из Алтая в Томск, как вдруг мотор заглох и перестал заводиться. В это время температура воздуха была около — 40 градусов.

— Инспекторов ДПС старший лейтенант полиции Эльнур Гусейнов и лейтенанты полиции Артем Тюрин и Артем Анисимов патрулировали трассу и заметили машину у обочины. Они узнали, что у автомобиля произошел сбой в работе топливной системы и она заглохла. Сотрудники отбуксировали микроавтобус на служебном УАЗике к ближайшей станции техобслуживания и продолжили патрулирование, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь и отзывчивость.

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