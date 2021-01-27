В Новосибирске произошло массовое ДТП: на месте работают врачи «скорой помощи»

На улице Большой столкнулись три автомобиля. Фото: «2ГИС»

В среду, 27 января, в Ленинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. На улице Большая, недалеко от автобусной остановки «ГСК Ромашка», столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, на встречную полосу вылетела «Toyota Corolla». Иномарка столкнулась с кроссовером и легковушкой. Информации о пострадавших пока нет.

— На месте аварии работают медики. Движение в сторону Димитровского моста затруднено, — рассказали автомобилисты в группе «АСТ-54».

В ГИБДД Новосибирска аварию пока не прокомментировали.

Синоптики предупредили, что на смену 40-градусным мороза придет резкое потепление до -5 градусов и снегопад. Уже с восьми утра Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Водителей просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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