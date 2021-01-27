Пробки в Новосибирске 27 января 2021 года: затруднено движение по улице Большевистской

С утра возникла пробка длиной 6,5 километров на улице Большевистской.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 27 января 2021 года: на улице Большевистской возле Бугринского моста произошло ДТП. Из-за этого на дорогах возник затор в 6,5 километров: затруднено движение от Речного вокзала до проезда Иня.
Согласно сервису «2Гис», уровень загруженности дорог на 8 утра составил 8 баллов.
Пробки в Новосибирске 27 января 2021 года затронули оба берега.
Водители жалуются на дорожную ситуацию:
— Как же в морозы было хорошо, а теперь все машины «оттаяли», — пишут они в «2Гис».
Кроме того, не проехать сейчас и по улицам левого берега: проезду Энергетиков, Станиславского, Немировича-Данченко, Большой, Станционной и Станционной 2-ой, а также по проспекту Карла Маркса.
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