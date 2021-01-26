Медики рассказали, когда придет третья волна коронавируса и спасет ли от нее вакцинация

Медики объяснили, стоит ли россиянам ожидать третью волну коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики объяснили, стоит ли россиянам ожидать третью волну коронавируса, и как можно остановить развитие инфекции среди населения. По мнению некоторых врачей, очередная вспышка может случиться уже весной, но полноценной третьей волной она не станет.

— Сейчас нужно ждать масштабной вакцинации населения и выработки коллективного иммунитета против COVID-19, и тогда эти волны минимизируются. Если же вакцинация не будет такой масштабной, то весенний всплеск болезни будет, — пояснила изданию NEWS.ru врач-фтизиатр Натальи Эйсмонт.

В свою очередь, профессор Василий Власов уверен, что третья волна коронавируса определенно будет, однако нельзя точно сказать, когда людям ее ждать. Эксперт также считает, что массовая вакцинация, конечно, поможет снизить количество заболевших, однако это не означает, что эпидемия на этом закончится и станет управляемой.

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