Главой ФСБ по Новосибирской области назначен Сергей Сизов: что о нем известно, биография

Сергей Николаевич Сизов к исполнению своих обязанностей приступил уже сегодня, 26 января. Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирской области указом Президента был назначен новый начальник УФСБ. Им стал Сергей Николаевич Сизов — к исполнению своих обязанностей он приступил уже сегодня, 26 января.

— Указом Президента Российской Федерации на должность начальника УФСБ России по Новосибирской области назначен генерал-лейтенант Сергей Николаевич Сизов, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. — Возглавлявший Управление генерал-лейтенант Сергей Иванович Бойко освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место службы.

Известно, что Сергей Сизов начал работать в органах безопасности в 1993 году, в должности оперуполномоченного УФСБ России по Липецкой области. Он руководил также УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Челябинской области. Сергей Николаевич награжден государственными и ведомственными наградами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске назначили прокурора города. Им стал Роман Сивак. Ранее он занимал пост руководителя прокуратуры в Бердске. Там он работал с 2016 года. Приказ о новом назначении подписал генеральный прокурор России.

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