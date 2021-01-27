Погода в Новосибирске на 27 января 2021 года: когда ослабнут морозы

Морозы постепенно будут спадать - уже днем снова будет тепло, как в начале весны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 27 января 2021 года: столбик термометра покажет около -30 градусов. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Ночью 27 января небольшой снег. Местами изморозь и дымка. Температура воздуха составит -27 — -29 градусов, с повышением к утру до -17— -19. Днем температура будет -4 — -6 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем ожидается еще большее тепло: около -2 — -7 градусов, местами до -14. а ночью температура понизится до -36. Будут также снег, метели и изморозь, местами снежные заносы и гололедица.

По прогнозу «Яндекса», весь день 27 января будет идти снег. Утром будет около -18 градусов, а днем воздух прогреется до -4.

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