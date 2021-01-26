В Новосибирской области депутаты исполнили более 3000 наказов сибиряков за 5 лет

Важные наказы сибиряков были выполнены. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За пять лет депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва выполнили 3182 наказа: на это было потрачено 42,2 миллиарда рублей (непосредственно в 2020 году - 7,7 миллиардов рублей.

Как прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, программа реализации наказов избирателей выполняется областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области совместно с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и органами местного самоуправления.

На территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (за исключением непосредственно Новосибирска) выполнено 1645 наказов на 31,8 миллиарда рублей, из областного бюджета были выделены 24,5 миллиарда рублей.

По городу Новосибирску выполнено 1537 наказов на 10,4 миллиарда рублей, из них 5,1 миллиард рублей были выделены из областного бюджета.

В 2020 году реализовано 740 наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва, в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 5,9 млрд рублей, тогда как план на год составлял 615 наказов. Таким образом, реализация программы наказов избирателей в Новосибирской области в 2020 году велась опережающими темпами.