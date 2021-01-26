Стала известна судьба 19-летней девушки, пропавшей в Новосибирске после ссоры с родными

Поиски девушки длились несколько суток. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 19-летней девушки, которая ушла из дома утром 22 января, после ссоры с родными. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях.

— Девушку нашли сотрудники полиции. Она в порядке, медицинская помощь ей не требовалась, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что девушка действительно была найдена полицейскими в черте города. Сейчас она уже находится дома.

Напомним, искали сибирячку несколько суток. КП-Новосибирск рассказывала подробности исчезновения девушки. 22 января, когда она перестала выходить на связь, девушка должна была выйти на новую работу. Сибирячка прошла стажировку в фирму, где делают пироги и ей предложили должность упаковщицы.

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