Появились фото массового ДТП в Новосибирске, где пострадала 6-летняя девочка

В районе улицы Большая столкнулись 3 иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Госавтоинспекции по Новосибирску рассказали подробности массового ДТП, произошедшего сегодня, 26 января, в Ленинском районе города. В районе улицы Большая там столкнулись 3 иномарки. В аварии пострадали три человека, в том числе и 6-летний ребенок.

На месте работал экипаж ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— В 13:50 32-летний водитель автомобиля Subaru Legacy ехал по улице Большая со стороны улицы Романтиков с левым поворотом на улице Большая, в направлении проспекта Энергетиков. Около дома № 580 на улице Большая он столкнулся с автомобилем Nissan Primera, за рулем которого был 28-летний водитель. «Ниссан» ехал по улице Большая со стороны второй Станционной, в направлении улицы Романтиков, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску. — После этого «Субару» столкнулся с автомобилем Mazda 3, ехавшим в попутном направлении. За рулем «Мазды» была 38-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка — пассажирка «Мазды». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка — пассажирка «Мазды». Ее с переломом позвоночника и травмой левого плеча доставили в больницу. Госпитализированы были также водитель «Ниссана» и пассажирка «Субару».

На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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