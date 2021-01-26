Пожар на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске 26 января 2021 года: загорелась сауна

Из смежного с загоревшимся здания пожарные эвакуировали 36 взрослых и 19 детей. Фото: кадр из видео

Пожар на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске 26 января 2021 года прибыли тушить спецслужбы. Там загорелась деревянная обшивка в сауне.

— Около шести вечера поступило сообщение о задымлении в сауне по улице Богдана Хмельницкого. Внутри помещения пожарные обнаружили незначительное задымление, приступили к разведке очага горения и поиску людей. Со слов администрации объекта все посетители и персонал вышли на улицу. По оперативной информации самостоятельно эвакуировались три человека, не пострадали, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В одной из комнат на первом этаже трехэтажного здания сотрудники МЧС России обнаружили очаг возгорания. Локализовать его удалось за 16 минут, еще 10 минут потребовалось на то, чтобы ликвидировать открытое горение. Горела деревянная обшивка помещения. Внутри сауны людей не было.

Кроме того, из смежного с загоревшимся здания, пожарные эвакуировали 36 взрослых и 19 детей. По оперативной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru