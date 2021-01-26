Растирали уши, чтобы спасти

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

25 января в 16.26 76-я ГБР ГВАРДИИ в составе старшего экипажа Дмитрия Козырева и водителя-охранника Виталия Кондратьева получила сигнал тревоги из киоска, расположенного на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

Мужчина лет 60 купил стакан кофе и шаурму и расположился у столика. Внезапно посетитель громко вскрикнул, выронил из рук еду и рухнул на пол. Испуганный продавец нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал ГБР. Прибывшие «гвардейцы» оказали мужчине первую доврачебную помощь. Как рассказал Дмитрий Козырев, для того чтобы привести пострадавшего в чувство, они растирали ему уши, сжимали и разжимали конечности, наблюдая за состоянием зрачков. В это время оперативный дежурный вызвал к пострадавшему реанимационную бригаду, которая увезла мужчину в 34-ю городскую клиническую больницу.

Сегодня медсестра приемного покоя ГКБ в телефонном разговоре сообщила, что мужчина, доставленный с улицы Зорге, жив, его состояние удовлетворительное.