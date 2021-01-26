Три человека оказались в больнице после массового ДТП в Новосибирске

По предварительным данным, в больницу попали два человека. Фото: Кадр из видео

Днем 26 января в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. По предварительным данным, в больницу попали два человека.

— На пересечении улиц Большой и 2-й Станционной столкнулись несколько автомобилей. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

В Госавтоинспекции по Новосибирску пояснили, что три автомобиля столкнулись около двух часов дня около дома № 583 на улице Большая. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека — их госпитализировали. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее КП-Новосибирск писала об еще одном ДТП, произошедшем сегодня в области. В Черепаново столкнулись «Лада» и «Нива». От удара последний автомобиль перевернулся на крышу. В аварии пострадала 57-летняя женщина и 4-летний ребенок.

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