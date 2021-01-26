Работа кинотеатров в Новосибирской области в 2021 году: губернатор сделал заявление

Рассказываем, как будет построена работа кинотеатров в Новосибирской области в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Работа кинотеатров в Новосибирской области в 2021 году — этот важный вопрос прокомментировал на оперативном совещании 26 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона сообщил, что в области будет снята еще часть ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

— В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80 % зрителей. Наполняемость официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50 % зрителей, — сообщает пресс-служба правительства региона. — Соответствующее постановление о внесении изменений в прошлое постановление правительства подписал сегодня, 26 января, губернатор Андрей Травников.

Напомним, ранее КП-Новосибирск также писала о том, что с 1 февраля 2021 года в Новосибирской области возобновляется работа круглогодичных летних лагерей, а также аттракционов, развлекательных центров и игровых комнат для детей в помещениях.

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