Под Новосибирском 36-летний мужчина пытался себя убить в зале суда

Мужчина причинил себе вред, находясь в камере в зале суда. Фото: КП

Под Новосибирском, в Искитиме, в зале суда 36-летний мужчина пытался убить себя. Его обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера».

— 20 января мужчину доставили в зал суда из СИЗО. В помещении он находился в камере. Но это не помешало ему нанести себе вред. С апреля 202 года он стоит на учете, как человек склонный к насилию, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Мужчине оказали помощь врачи.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 55-летний подозреваемый в убийстве покончил с собой в новосибирской психиатрической больнице. Там он должен был пройти судебно-психиатрическую экспертизу. В палате мужчина находился один, охраняли его четверо полицейских.

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