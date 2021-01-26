«Жаловалась, что ей кушать не дают»: стали известны подробности исчезновения 19-летней девушки в Новосибирске

Девушка ушла из дома утром 22 января после ссоры с родными. Фото: «Лиза Алерт»

О местонахождении 19-летней Полины Зубковой ничего неизвестно уже третьи сутки. КП-Новосибирск стали известны новые подробности ее исчезновения. 22 января, когда Полина перестала выходить на связь, она должна была выйти на новую работу. Девушка прошла стажировку в фирму, где делают пироги. Сибирячке предложили должность упаковщицы.

— Лично с ней я не знаком. Она приходила устраиваться на работу, где работает моя супруга. Девушка жаловалась на мать, что кушать ей не дает, якобы говорит, чтобы она шла зарабатывать деньги сама. Еще она рассказывала, что жила без отца, постоянно принимала лекарства от стресса, что не может спать. Может ей внимания не хватало, — рассказал КП-Новосибирск Александр.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что девушке необходимо регулярно принимать определенные лекарства. Неизвестно, есть ли они с собой у нее сейчас. Сибирячке может потребоваться медицинская помощь. Девушка ушла из дома утром 22 января после ссоры с родными.

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