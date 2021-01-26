В Новосибирске от коронавируса умерли десять человек за сутки: среди них — 36-летняя женщина

От коронавируса умерла 36-летняя женщина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 26 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 59 лет, 62 года и женщины в возрасте 36 лет, 57 лет, 70 лет, 75 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 183 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находится 152 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 27 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 131 человека, выздоровели 197 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31571 человека, в том числе у 1778 детей, выздоровели 28688 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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