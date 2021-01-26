Под Новосибирском после ДТП перевернулась «Нива»: пострадал 4-летний ребенок

От удара «Ниву», в которой находился маленький ребенок, перевернулась. Фото: ОГИБДД

Под Новосибирском, в Черепаново, в ДТП пострадала 57-летняя женщина и 4-летний ребенок. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла 25 января около 14.00. «Лада Ларгус», за рулем которой находился 25-летний водитель, ехала по улице Юбилейной. На пересечении с переулком Лазо автомобиль врезался в «Ниву Шевроле». От удара автомобиль перевернулся. За рулем «Нивы» находился 64-летний водитель, 57-летняя женщина и 4-летний ребенок, — прокомментировали в ведомстве.

Удар пришелся туда, где сидели пострадавшие женщина и ребенок. Им оказали помощь врачи. На месте работали инспекторы ДПС. Они выясняли обстоятельства ДТП.

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