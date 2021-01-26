В Новосибирске накажут частных детективов, незаконно собравших клиенту данные

Частные детективы незаконно получали данные о чужих звонках. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске частных детективов обвинили в «Нарушении тайны телефонных переговоров». Они незаконно заказали детализацию чужих звонков.

— С января 2018 по апрель 2019 года двое сотрудников новосибирского «Агентства безопасности бизнеса» незаконно получили информации о телефонных соединениях одного из абонентских номеров. Кроме того, с ноября 2018 года по июль 2019 года, двое новосибирцев в сговоре с группой лиц получали доступ к информации о детализации абонентских соединений. Они, используя паспортные данные абонентов, звонили в службу поддержки мобильных операторов. Эти сведения обвиняемые отправляли на электронную почту неустановленного лица, который заплатил за информацию. Среди пострадавших — 11 абонентов, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд.

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