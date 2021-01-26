Самолет «Новосибирск-Якутск» отправили на запасной аэродром в Хабаровск: рассказываем, что произошло

В Якутске плотный туман. Фото: yakutsk_airport

Во вторник, 26 января, самолет авиакомпании S7 «Новосибирск-Якутск» отправили на запасной аэродром в Хабаровск. В пресс-службе аэропорта объяснили, что произошло.

— Якутск окутал плотный туман. Видимость в аэропорту составляет 200 метров, температура воздуха -53 градуса. Аэропорт работает по фактической погоде. Время прилета и вылета рейсов просим уточнять на онлайн-табло, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Якутска.

Рейс должен был прибыть около 05:00 по якутскому времени. Время вылета из Хабаровска еще не назначено.

В Новосибирске второй день держится 40-градусный мороз. 26 января город окутал туман. Тем не менее, по данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево» из погодных условий отмены рейсов нет.

Напомним, 25 января на запасной аэродром в Улан-Удэ ушел самолет, летевший из Новосибирска в Читу. Борт не смог приземлиться из-за снегопада.

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