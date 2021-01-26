Под Новосибирском во дворе дома обнаружили мертвого мужчину

Врачи констатировали смерть мужчины, найденного без сознания прохожими у дома. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Под Новосибирском, в поселке Маслянино, во дворе дома №44 на улице Почтовой прохожие обнаружили мужчину. Они вызвали медиков. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть сибиряка.

— Это произошло в обед 21 января. Личность мужчина установлена. Ему было 78 лет. По предварительной информации, он упал с крыши, когда чистил снег, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Точную причину смерти пенсионера установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске мужчина едва не погиб, пока чистил снег с крыши. Сугроб съехал с кровли и накрыл собой хозяина дома. Ему повезло, что рядом были соседи, которые вовремя увидели, что произошло. Они откапали мужчину до приезда спасателей и спасали ему жизнь.

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