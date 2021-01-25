Ранее сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником. Фото: личный архив.

Родители детей-инвалидов заступились за Ояшинский дом-интернат, который обвинили в избиении подростка. Сибиряки уверяют, что никогда не замечали жестокости за местными педагогами и очень переживают, что учреждение могут закрыть.

— Там все в одном месте: и иппотерапия, и ЛФК, и логопеды с дефектологами, и психологи. Различные кружки и секции. Я никогда не видела там от педагогов жестокости, они все делают на совесть. Эта реабилитация для наших детей с такими сложными диагнозами просто как лучик света, — пояснила изданию «ЧС-ИНФО» Анна Воложина, которая возит на реабилитацию о Ояшинский дом-интернат своего сына. — Когда мы приезжали туда, у нас складывался круг общения, сглаживались будни. Если прикроют Ояш, для нас реабилитация будет закрыта. Ребенок окажется предоставлен сам себе и маме с папой.

Заместитель руководителя новосибирского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Екатерина Кузнецова, в свою очередь, отметила, что получила уже множество обращений по поводу Ояшинского дома-интерната. И большинство из них — в пользу учреждения.

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