Рейс Сургут - Новосибирск задержали почти на 10 часов из-за мороза и тумана

Рейс из Сургута в Новосибирск задерживается почти на десять часов из-за мороза и тумана. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс из Сургута в Новосибирск задерживается почти на десять часов из-за мороза и тумана. Согласно расписанию аэропорта, сегодня, 25 января, вовремя не вылетели еще несколько рейсов.

— Вылет задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за них к нам вовремя не прибыл самолет из Новосибирска, который и должен был выполнять этот рейс, — пояснили КП-Новосибирск в аэропорту города Сургута.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Новосибирск должен был вылететь еще в 13:00 по местному времени. Сейчас же время вылета перенесено на 22:50. Сегодня также задержались вылеты рейсов в Тюмень и Уфу.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию «S7 Airlines», самолет которой должен был выполнять рейс Сургут-Новосибирск, чтобы узнать подробности произошедшего.

Согласно данным портала «Гисметео», сегодня в Сургуте облачно, присутствует дымка. Температура воздуха опустилась до -35 градусов мороза.

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