«С -40 до -3!»: синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет резкое потепление

В регионе сейчас стоят сильные морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Неделя началась для сибиряков с морозной погоды. В понедельник, 25 января, столбик термометра опустился до -40 градусов. Однако, в ближайшие дни, по словам синоптиков, в регион может нагрянуть резкое потепление.

— В Новосибирской области 26 января будет пасмурно. Температура воздуха составит -27…-34 градуса, ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — А вот уже в среду, 27 и 28 января, температура воздуха поднимется до -3…-7 градусов. В эти дни также ожидается облачность, ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в секунду. Местами возможен небольшой снегопад.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, потепление придет в Новосибирск в среду, 27 января. Тогда температура воздуха поднимется до -5 градусов. В четверг температура будет удерживаться на том же уровне. Местами возможен небольшой снег. Атмосферное давление в эти дни будет удерживаться на отметке в 754-758 миллиметров ртутного столба.

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