Стала известна судьба 80-летнего дедушки, пропавшего после ухода из больницы в Новосибирске

Поисками мужчины занимались волонтеры и полиция. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске с 17 января разыскивали 80-летнего дедушку, который ушел из больницы в Октябрьском районе и пропал. Поисками мужчины занимались волонтеры и полиция. О том, что сибиряк был найден, стало известно сегодня, 25 января.
— Мужчину на улице города одна женщина, она узнала его благодаря ориентировке. Женщина позвонила по номеру поискового отряда и к ней на место выехали волонтеры. Они же вызвали на место родственников. В итоге, личность мужчины подтвердилась и он был передан родным. К счастью, в медицинской помощи сибиряк не нуждался, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, сейчас в Новосибирске идут поиски 19-летней Полины Зубковой. Девушка ушла из дома после ссоры утром 22 января, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.
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