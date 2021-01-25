Стала известна судьба 80-летнего дедушки, пропавшего после ухода из больницы в Новосибирске

Поисками мужчины занимались волонтеры и полиция. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске с 17 января разыскивали 80-летнего дедушку, который ушел из больницы в Октябрьском районе и пропал. Поисками мужчины занимались волонтеры и полиция. О том, что сибиряк был найден, стало известно сегодня, 25 января.

— Мужчину на улице города одна женщина, она узнала его благодаря ориентировке. Женщина позвонила по номеру поискового отряда и к ней на место выехали волонтеры. Они же вызвали на место родственников. В итоге, личность мужчины подтвердилась и он был передан родным. К счастью, в медицинской помощи сибиряк не нуждался, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, сейчас в Новосибирске идут поиски 19-летней Полины Зубковой. Девушка ушла из дома после ссоры утром 22 января, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из больницы и пропал: в Новосибирске ищут 80-летнего дедушку в двух куртках

Местонахождение мужчины неизвестно с 17 января (подробнее).

Ушла из дома после ссоры: в Новосибирске ищут 19-летнюю девушку в ярко-красном пуховике

Ее местонахождение неизвестно с 22 января (подробнее).