Экс-директор новосибирского НИИТО пойдет под суд за хищение 1,3 миллиарда рублей

Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Михаила Садового — его обвиняют в хищении бюджетных средств.

— По версии следствия, с 01 января 2009 года по 28 ноября 2017 года директор «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», действуя совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей обществом с ограниченной ответственностью, похитил свыше 1,3 миллиарда рублей при осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения, — сообщили в областной прокуратуре. — Чтобы скрыть факт похищения денег, обвиняемый заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей.

Сейчас сибиряк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере» и пунктом «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Чтобы возместить ущерб Минздраву России, суд наложил арест на имущество сибиряка стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд. Кроме того, известно, что один из соучастников преступления сейчас находится в международном розыске — поэтому уголовное дело в отношении него приостановлено. В отношении остальных в настоящее время проводится предварительное расследование.

Напомним, ранее директора НИИТО обвиняли в растрате 10 миллионов рублей бюджетных средств. В июне 2019 года его приговорили к трем годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч и на два года лишением права занимать руководящие должности государственных и иных учреждениях. В июле прошлого года стало известно о том, что в НИИТО им. Я.Л. Цивьяна был назначен новый директор. Им стал Андрей Корыткин, который ранее занимал должность исполняющего обязанности главы учреждения.

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