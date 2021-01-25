Ушла из дома после ссоры: в Новосибирске ищут 19-летнюю девушку в ярко-красном пуховике

Девушка ушла из дома утром 22 января после ссоры с родными. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут пропавшую 19-летнюю Полину Зубкову. Девушка ушла из дома утром 22 января после ссоры с родными. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 168-170 сантиметров, среднее телосложение, темно-рыжие кудрявые волосы до плеч, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в ярко-красный пуховик до колен, темно-синие джинсы или темно синее длинное трикотажное платье и бордовую шапку.

Девушке необходимо регулярно принимать определенные лекарства. Неизвестно, есть ли они с собой у нее сейчас. Сибирячке может потребоваться медицинская помощь.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Полина или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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