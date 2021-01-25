Статистика выходных: пресечено краж более чем на 15 тысяч рублей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Самой мелкой по сумме ущерба стала совершенная 22 января кража бутылки водки стоимостью 300 рублей в одном из супермаркетов. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали воришку и передали его полицейским.

Более 10 тысяч рублей - такова общая сумма товаров, которые пытались украсть в двух новосибирских магазинах в субботу, 23 января. Обе попытки были предотвращены сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, похитители задержаны и переданы в полицию.

В воскресенье, 24 января, «гвардейцами» было пресечено сразу пять покушений на совершение краж. Похитить пытались мясо, сало, колбасу и косметические товары. Все воришки, в числе которых оказалась и девушка, были задержаны.

Попытка завладеть деньгами пенсионерки, получавшей наличные в банкомате, была пресечена 24 января благодаря бдительности сотрудника охраны - он обратил внимание на подозрительную суетливость стоящей рядом женщины. Своевременное вмешательство позволило предотвратить хищение и намечавшуюся между дамами драку. Бойцы ГБР ГВАРДИИ вынуждены были отпустить предполагаемую воровку, так как потерпевшая отказалась от написания заявления.