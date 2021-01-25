Новосибирцу, который призывал выйти на улицы на несанкционированную акцию, избрали необычную меру пресечения

Расследование данного уголовного дела продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двадцатилетнему новосибирцу, арестованному за призывы к участию в несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января, предъявили обвинения по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами». Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— Сегодня молодому человеку предъявлено обвинение в совершении данного преступления и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему запрещено без письменного разрешения следователя выходить на улицу с десяти вечера до шести утра, посещать различные развлекательные и спортивные массовые мероприятия, участвовать или организовывать различные массовые мероприятия, в том числе согласованные или несогласованные митинги и покидать Новосибирск. Обвиняемый должен будет также самостоятельно являться по вызовам следователя и суда, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас расследование данного уголовного дела продолжается, оно взято на личный контроль руководителем следственного управления.

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