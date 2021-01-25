Новосибирцы, больные диабетом, смогут получить рецепт на инсулин по Интернету

Инсулин диабетикам будут выдавать по электронным рецептам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что инсулин больным диабетом будут выписывать по Интернету. Это позволит упростить выдачу льготных лекарств.

— Мы планируем внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе — выписку рецепта в электронном виде. Готовый рецепт будет ждать пациента уже в аптеке. Это позволит сократить визиты больных с хроническими заболеваниями в поликлиники, — сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Вопросы по поводу обеспечения инсулином можно задать по телефонам: 238-62-73, 238-62-76, 238-62-79.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители города массово пожаловались на то, что не могут получить инсулин. В минздраве корреспондентов КП-Новосибирск заверили, что никаких проблем с препаратом в городе нет. По крайней мере, на складе инсулин имеется.

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Однако в минздраве уверяют, что проблем с поставками нет и что на складе препарат имеется. (подробнее)