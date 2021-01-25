В Новосибирске 34-летний мужчина в капюшоне и наушниках попал под поезд: врачи рассказали о его состоянии

Врачи «скорой» госпитализировали мужчину, попавшего под поезд. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в районе остановочной платформы Барышево поезд сбил 34-летнего мужчину. Он выжил, но получил серьезные травмы. Это произошло рано утром 23 января.

— Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина слушал музыку в наушниках и на его голове был капюшон, поэтому он не заметил приближающийся поезд, — прокомментировали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Известно, что пострадавшего госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы.

В транспортной полиции напомнили, что переходить железную дорогу надо только по пешеходным мостам и настилам.

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