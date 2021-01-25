В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: самому старшему было 86 лет

От коронавируса умерли еще 8 человек за сутки. Фото: Никита МАНЬКО

В понедельник, 25 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 60 лет, 70 лет, 71 год и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 173 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находится 132 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 19 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 134 человек, выздоровели 90 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31440 человек, в том числе у 1775 детей, выздоровели 28491 пациент.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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