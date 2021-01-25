В Новосибирской области пьяная мать напала с ножом на дочь-школьницу из-за плохих оценок: ребенок в больнице

Сибирячка порезала свою дочь ножом, разозлившись на плохие оценки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Здвинск Новосибирской области 42-летняя мама напала на свою 15-летнюю дочь. Женщину возмутили плохие оценки девятиклассницы. Сначала выпившая родительница избила девочку, а потом взяла нож и стала махать им перед лицом ребенка. В итоге сибирячка порезала руку школьнице. Девочка обратилась за помощью к врачам, а медики обо всем рассказали полицейским.

— Это произошло около часа ночи 23 января. Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности за побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Также известно, что мама состояла на учете у психиатра, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Теперь в этом деле предстоит разобраться полицейским.

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