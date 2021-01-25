Самолет «Новосибирск-Чита» отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ: рассказываем, что произошло

Самолет, летевший из Новосибирска в Читу, приземлился в другом городе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет авиакомпании S7 «Новосибирск-Чита» отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ. В Чите из-за снегопада объявляли штормовое предупреждение. Самолет вылетел из Новосибирска 25 января в 02.38. В Чите он должен был приземлиться в 07.30 местного времени.
— Из Улан-Удэ борт направится в Читу после 15.00 местного времени, — рассказали КП-Новосибирск в аэропорту.
Сейчас воздушная гавань временно не принимает самолеты.
— С 06:45 задержано 6 рейсов. Из-за сложных метеоусловий, аэропорт будет закрыт до 12:00, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также не могут приземлиться в Чите самолеты из Москвы и Иркутска.
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