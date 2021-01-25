Самолет «Новосибирск-Чита» отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ: рассказываем, что произошло

Самолет, летевший из Новосибирска в Читу, приземлился в другом городе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет авиакомпании S7 «Новосибирск-Чита» отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ. В Чите из-за снегопада объявляли штормовое предупреждение. Самолет вылетел из Новосибирска 25 января в 02.38. В Чите он должен был приземлиться в 07.30 местного времени.

— Из Улан-Удэ борт направится в Читу после 15.00 местного времени, — рассказали КП-Новосибирск в аэропорту.

Сейчас воздушная гавань временно не принимает самолеты.

— С 06:45 задержано 6 рейсов. Из-за сложных метеоусловий, аэропорт будет закрыт до 12:00, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также не могут приземлиться в Чите самолеты из Москвы и Иркутска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru