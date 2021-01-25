Новосибирец пострадал в массовом ДТП на улице Большевистской: очевидцы рассказали, что произошло

В массовом ДТП пострадал 25-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирску

На улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Там у дома №48 столкнулись три автомобиля.

— 24 января в 19.35 «Nissan Presage», ехавший по улице Большевистской, врезался в автомобиль «Toyota Vista». Он ехал в том же направлении, но хотела развернуться. От удара «Toyota Vista» столкнулся с «Nissan Maxima», который двигался в попутном направлении, а «Nissan Presage» влетел в столб, — прокомментировали аварию в ГИБДД по Новосибирску.

Очевидец рассказал, из-за чего произошла авария.

— Горел красный, он передо мной пролетел. как раз в этот момент начали разворот три машины, он их и собрал, — сообщил он в группе «АСТ-54».

Полицейские выяснили, что за рулем «Nissan Presage» находился 25-летний водитель. Его госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него перелом правой ноги и травмой грудной клетки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru