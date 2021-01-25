Погода в Новосибирске на 25 января 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске столбик термометра опустится до -40 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 22 января 2021: столбик термометра опустится ниже 40 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь, дым, дымка. Температура воздуха -35, -37 градусов, местами до -40 градусов. На дорогах будет скользко. Ветер — южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. По области температура воздуха местами составит -35 градусов, также местами туман. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -39 градусов, днем — -33 градуса, а вечером столбик термометра опустится до -33 градуса.

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