Можно залипнуть: сибиряки делятся фотографиями солнечного гало в социальных сетях

Гало видно только в мороз. Фото: Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Сегодня 24 января новосибирцы смогли наблюдать в небе солнечное гало. Это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Существует множество типов гало и вызваны они по большей степени ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 метров.

— С понижением температуры воздуха сегодня вновь в небе над Новосибирском можно было наблюдать солнечное гало, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

На кадрах, которые постят новосибирцы видно, что возле Солнца образовался будто круг. Он подсвечивает его по сторонам. Стоит отметить, что гало можно увидеть только в морозы. А они продержатся в городе еще два дня.

Сибиряки выразили свое восхищение природным явлением:

— Красиво, но северное сияние круче.

— Днем его лучше всего видно! Невероятно.

— Это восхитительно, но можно уже потепление?

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