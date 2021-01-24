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Общество

Коронавирус до развода довел: рассказываем, сколько семей распались во время пандемии в Новосибирске

Число сибиряков, которые захотели расторгнуть брак больше 10 тысяч
Анна ПАШАГИНА
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Заявление на расторжение брака подали больше 10 тысяч человек.

Заявление на расторжение брака подали больше 10 тысяч человек.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Статистику расторжения браков за прошлый год опубликовало Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. Как выяснилось, во время пандемии заявление на развод подали больше 10 тысяч человек.

— За весь 2020 год на развод подали 12 235 пар. Самое большое количество заявлений было принято в декабре прошлого года — 1 176, — сообщает Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. — Самое меньшее количество заявлений супруги подали в апреле — 211 штук.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писали о том, сколько человек за декабрь прошлого года сменили имена. Оказалось, что их больше сотни.

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